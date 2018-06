Flaminia, restano Lazzarini e Carta. Bravini: «Sono due nostre colonne»

La Flaminia Civita Castellana edizione 2018-2019 e numero undici in serie D riparte delle conferme. Il terzino Gianmarco Carta, classe 91, e il centrocampista Francesco Lazzarini, classe 1990, restano con la società di via Enrico Minio. Sono loro i primi due giocatori ad essere stati inseriti nella lista che andrà a comporre la rosa che sarà a disposizione del tecnico Marco Schenardi per il prossimo campionato di serie D. Gianmarco Carta, romano, nella scorsa stagione ha collezionato 27 presenze e realizzato due gol; Francesco Lazzarini, civitonico doc, ha indossato la maglia rossoblù per 120 volte in carriera ed è tornato a giocare con la squadra della sua città a novembre dello scorso anno disputando 14 partite.



« Con queste due conferme – ha detto il presidente Francesco Bravini – diamo continuità al nostro progetto e siamo certi di aver dato fiducia a due ragazzi che meritano di essere tra gli artefici della prossima stagione poiché sono in sintonia con i nostri programmi» .

Le dichiarazioni di Francesco Lazzarini. « Restare a giocare a Civita è prima di tutto motivo d’orgoglio. ringrazio il presidente Bravini, il tecnico Schenardi e il diesse Coni per la fiducia che mi hanno dato. Sono pronto per contribuire a migliorare la classifica della stagione passata».

Gianmarco Carta: « C’è grande soddisfazione da parte mia e ringrazio la società per la stima dimostrata nei miei confronti e per l’ opportunità che mi ha dato di restare. Sono certo che qui c’è la possibilità di togliersi belle soddisfazioni» .





© RIPRODUZIONE RISERVATA