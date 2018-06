Flaminia: firmano Vittori, Gnignera e Tiozzo. Petroni: «Saremo giovani»

di Paolo Baldi

Altre tre conferme alla Flaminia Civita Castellana. Vestiranno la casacca rossoblù anche nella prossima stagione, l’undicesima consecutiva in serie D per la formazione di Civita Castellana, Francesco Vittori classe 1998, viterbese, centrocampista che ha collezionato nella passata stagione 28 presenze e realizzato 4 gol; Riccardo Gnignera, romano, classe 1999, difensore, che ha disputato 20 partite e realizzato una rete; Emanuele Tiozzo, romano, classe 1999, attaccante, 15 presenze un gol.



La trattativa tra la società e giocatori è stata chiusa in poche ore dal presidente Francesco Bravini, dal diesse Gigi Coni e dal diggi Massimo Petroni: «Il nostro obiettivo di riconfermare i tre giocatori – ha detto quest’ultimo – è stato centrato. Tutti e tre nella scorsa stagione hanno disputato un campionato eccellente e pertanto meritavano la nostra fiducia e si sono guadagnati anche quella del nuovo tecnico. Si tratta di bravi ragazzi e ottimi giocatori che si vanno ad aggiungere a quelli già confermati. Il nostro obiettivo resta sempre quello di puntare sui giovani, disputare un campionato senza affanni e toglierci belle soddisfazioni. Sono certo che contribuiranno a portare in alto la Flaminia».

La società rossoblù, sta anche lavorando per mettere a punto le formazioni della juniores nazionale, due degli allievi e altrettante dei Giovanissimi. In pratica si tratta dell’anno zero visto nella precedente gestione al massimo veniva allestita una squadra juniores.

« Stiamo lavorando- ha fatto notare il segretario Ottavio Macino – per predisporre gli staff che seguiranno i ragazzi per tutta la stagione; oltre ai tecnici saranno a disposizione un preparatore atletico, un preparatore dei portieri, un fisioterapista e un team manager»”.



