di Ugo Baldi

La Flaminia Civita Castellana ha chiuso la stagione 2017/2018 e aperto quella successiva mercoledi pomeriggio. Al Madami la formazione rossoblù ha disputato un amichevole per festeggiare la salvezza contro il Frosinone terminato 3-0 in favore dei canarini, con i gol di Alfonsetti, Matteucci e Viganò.

Per la cronaca la Flaminia ha sbagliato un rigore con Ferrara. Poi la festa e l’arrivederci del tecnico Pierluigi Vigna e dello staff che hanno salutato i dirigenti e annunciato il divorzio che poi è stato anche ufficializzato dalla società

«Dopo tre stagione è giusto staccare la spina- ha detto in maniera telegrafica l’oramai ex tecnico – il calcio è questo, buona fortuna a tutti. Per ora mi riposo» .

Il presidente Francesco Bravini da parte sua lo ha ringraziato per la professionalità.

Con la panchina oramai libera sono iniziati a circolare subito i primi nomi. La lista dei papabili per ora comprende, Lillo Puccica (30%), David D’Antoni (30%), Marco Schenardi (40%); quest’ultimo ex del San Sepolcro è quello che sembra avere qualche possibilità in più.

