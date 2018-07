Flaminia, domani a Nepi (17) primo test stagionale contro la Vis Artena

La Flaminia Calcio Civita Castellana scende in campo per il primo test della stagione 2018/19. L'appuntamento è per domani, domenica 29 luglio, alle 17 presso lo stadio Mercante Nuovo di Nepi. I rossoblù di Marco Schenardi affronteranno la neopromossa in serie D Artena.

L'incontro rientra nel programma della festa a Civita Castellana dedicata a Ivan Rossi, medaglia d'oro per aver salvato alcune persone in difficoltà con il mare mosso a Noto. La dottoressa Maria Celeste Cipriani è il nuovo medico sociale della Flaminia Calcio.

© RIPRODUZIONE RISERVATA