Flaminia, presentato il nuovo tecnico Schenardi: «Essere qui un traguardo»

di Paolo Baldi

Flaminia Civita Castellana presentato il nuovo tecnico Marco Schenardi. All'appuntamento che si è svolto allo stadio Madami davanti ad un'ottima presenza di pubblico, che sta a dimostrare l'interesse rinato nei confronti della società rossoblù, erano presenti oltre al presidente Francesco Bravini, il patron Augusto Ciarrocchi, il diesse Gigi Coni, il diggi Massimo Petroni il segretario Ottavio Macino.Per l'amministrazione comunale è intervenuto il sindaco Giancluca Angelelli. L'accordo con il tecnico era stato perfezionato lunedì pomeriggio, ma la presentazione è stata fissata ad oggi pomeriggio per garantire una maggiore affluenza di pubblico.

«Quando ci siamo riuniti per valutare il candidato ideale alla panchina della Flaminia – ha detto Bravini - eravamo in cerca di qualcuno che potesse tirare fuori il meglio dai nostri calciatori e anche a valorizzare i talenti del nostro settore giovanile. Con il direttore sportivo Coni abbiamo scelto Schenardi e con lui, il suo stile di gioco. Riteniamo che questa sia la decisione giusta per portare avanti il nostro progetto.Ora possiamo partire nella costruzione della squadra. E forza Civita».

All'insegna dell'entusiasmo le prime dichiarazioni del diretto interessato. «Sono molto felice di questa mia nuova avventura - ha sottolineato Schenardi - Allenare una squadra che ha sempre rappresento una città importante nel panorama del calcio nazionale dilettanti. Ringrazio il Presidente i dirigenti per questa opportunità. Punto ad ottenere i risultati che la società di aspetta, personalmente spero di centrare il miglior piazzamento della storia della Flaminia».



