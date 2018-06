Flaminia, firmano Ingretolli e Ferrara. Il ds Coni: «Altri due tasselli messi»

di Ugo Baldi

Altri due giocatori che hanno indossato la casacca rossoblù nella passata stagione sono stati inseriti nella lista del nuovo organico che sarà a disposizione del tecnico Marco Schenardi per la stagione 2018-2019. Si tratta dell’ attaccante Cristiano Ingretolli e dell’esterno Antonio Ferrara.

Ingretolli, classe 94, arrivato alla Flaminia lo scorso novembre, in sedici partire ha realizzato otto reti, molte delle quali determinanti per raggiungere la quota salvezza in anticipo. Ha giocato prima di approdare a Civita Castellana con la Maceratese in Lega Pro, Fano e nel settore giovanile del Pescara. Ferrara, classe 97, esterno, anche lui arrivato a novembre, ha collezionato tredici presenze e segnato due reti. E’ stato prelevato dall’Arzachena (serie C) e ha un passato nella Cremonese e Pro Piacenza.

«Si tratta di due ragazzi che godono della massima fiducia, sia da parte del tecnico e sia della società – ha fatto notare il diesse Gigi Coni - poiché, oltre ad essere giocatori professionali, hanno un rendimento costante e hanno dimostrato tutta la loro potenzialità e serietà nei mesi che sono stati con noi ».

Le parole di Ingretolli. «In questa società c’è la tranquillità necessaria per rendere al massimo – ha sottolineato – E’ una piazza importante Civita ed anche e la soluzione giusta per confermare quanto di buono ho fatto nello scorso campionato. Schenardi è un tecnico che sa ciò che vuole e questo può essere un ulteriore stimolo per far bene » .

A livello organizzativo il prezioso e " indistruttibile" segretario Ottavio Macino è stato promosso temporaneamente Team Manager della formazione maggiore per la momentanea assenza di Lorenzo De Spirito impegnato negli studi universitari. Quanto invece al Team Manager della formazione Juniores Nazionali la scelta è caduta sul giovane Federico Roscioli.





