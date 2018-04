Flaminia, ricorso d'urgenza contro la "batosta" del giudice sportivo

di Paolo Baldi

La Flaminia Civita Castellana non ci sta. La società rossoblù non ha accettato la bastonata del giudice sportivo che ha squalificato per tre giornate il difensore Moracci, per due il centravanti Ingretolli poiché espulsi e multato la società di 800 euro per insulti al guardialinee durante il contro in casa contro San Teodoro.

«Abbiamo presentato ricorso d’urgenza poiché la punizione ci sembra esagerata – ha fatto sapere il presidente Francesco Bravini – sulle squalifiche e in particolare le motivazioni della multa; il nostro è un pubblico che si è sempre distinto per correttezza e non ha mai offeso nessuno della classe arbitrale. Non lo diciamo noi, ma c’è una documentazione che dice questo, poiché in vent’anni non c’è stata nessuna sanzione di quel tipo. Siamo rammaricati da questa penalizzazione».



Oggi pomeriggio davanti ai giudici della Corte Sportiva di Appello a Roma verrà discusso il ricorso. Per la società sarà presente il direttore generale Massimo Petroni Sulla stessa lunghezza della società i tifosi che sono sempre stati tranquilli. «Nessuno di noi – ha fatto notare Marco Telli – si è mai sognato di offendere un collaboratore di linea come è stato riportato sul referto dallo stesso. Noi andiamo allo stadio per tifare e non per compiere azioni che ledono le persone. Da anni che a Civita Castellana c’è il massimo rispetto per le regole e per la classe arbitrale e ne sono testimoni sia gli stessi arbitri e sia i dirigenti della Aia che sono venuti al Madami”. Per il momento, almeno che non venga riconosciuta la tesi della società il tecnico Vigna dovrà fare a meno di due pedine fondamentali nei prossimi due match di campionato contro Aprilia e Lanusei.



