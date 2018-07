Flaminia vince contro l'Artena 2-1. A Lazzarini la fascia di capitano

di Ugo Baldi

In quello che può essere considerato un anticipo di serie D, la Flaminia calcio Civita Castellana edizione 2018-2019 ha iniziato la fase delle amichevoli con un successo. Sul campo di Nepi ha superato nel primo test della stagione la neo promossa Vis Artena per 2- 1. Una notizia che farà comunque felici i tifosi di casa è che la fascia di capitano è stata assegnata ufficialmente al civitonico doc Francesco Lazzarini che vanta 120 presenze in rossoblù.

E' stata la classica gara d'inizio stagione dove le due squadre hanno pensato a mettere a punto la condizione e migliorare il dialogo tra i reparti.



Nel primo tempo la squadra di casa è stata schierata con il 4-3-3, poi modificato in un 4-3-1-2. Punzi tecnico dell’Artena ha optato per il modulo 4-3-3. L’arbitro per il caldo torrido ha deciso per un time out per consentire ai giocatori a dissetarsi. Il primo tempo è terminato 0-0. Nella ripresa, con altri ventidue giocatori in campo sono arrivate le emozioni. La prima rete al 7’ è stata firmata dal giocatore ex Cimini e italo brasiliano Enamoto su assist di Muriel altro italo brasiliano. Il pari al 10’ della Vis con Basilico con un tiro rasoterra e alla mezz’ora Tiozzo, su assist di Ferrara ha firmato il 2-1.

