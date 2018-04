Flaminia, vittoria di rabbia. Vigna inventa il modulo vincente 7-0-1

di Paolo Baldi

Tre punti nonostante l’arbitro. Se la Flaminia Civita è riuscita a battere ( 2-0) il San Teodoro - decimo successo stagionale in casa - lo deve alla forza di volontà e alla determinazione dei nove giocatori rimasti in campo nell’ultima mezzora. Hanno dato l’anima, pur di non cedere agli avversari. Alla fine si sono tolti anche la soddisfazione di realizzare la seconda rete in contropiede.Il gol ha scatenato i tifosi rossoblù sulle tribune del Madami.



Alla fine il gran passo in avanti verso la quota salvezza c'è stato ma i dirigenti rossoblù bollivano di rabbia. «Diciamo pure – si è limitato a dire il presidente Francesco Bravini – che siamo felici per il risultato, ma non per quanto abbiamo dovuto subire. Abbiamo incamerato tre punti d’oro, nonostante tutto, e credo che questa sia la cosa più importante. Guardiamo avanti con molta serenità». Irritato anche il tecnico Pierluigi Vigna, che si è inventato il modulo sette difensori e un solo attaccante nel momento dell’emergenza.

«C’è stata una grande prova di carattere da parte dei ragazzi – ha commentato con soddisfazione - che non hanno molla- to mai. Però lasciatemi dire che la direzione di gara non mi è sembrata equilibrata: io accetto sempre le decisioni, però questa vola la penalizza- zione a nostro carico è stata eccessiva. Nessuno è riuscito a capire i motivi delle due espulsioni, inoltre ci è stato negato un rigore che ha dell’incredibile. Speriamo che, Ingretolli e Moracci ora non paghino oltremisura con una lunga squalifica. Sono due giocatori importanti per noi». Secondo la tabella di mar- cia stilata dalla società, con tre giornate ancora di disputare, per raggiungere la salvezza servono altri due punti». Domenica di riparte da quota 38 contro l'Aprilia.

Per tornare alla direzione di gara, l'incerto arbitro Luca De Angeli di Milano, insieme ai due collaboratori, sono stati gli unici a mertitarsi l'insufficenza piena.

© RIPRODUZIONE RISERVATA