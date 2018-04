Foggia-Empoli 0-3: tris allo Zaccheria, i toscani allungano in vetta

L'Empoli consolida il primato in classifica andando a vincere nettamente per 3-0 sul campo del Foggia. Dopo un palo di Zajc in avvio - clamoroso l'errore di Guarna che gli regala il pallone - è lo stesso giocatore sloveno a sbloccare la gara dopo aver rubato palla a Mazzeo e aver lasciato partire un destro chirurgico sul palo lontano. Il Foggia accusa il colpo ma con il passare dei minuti si riorganizza e sfiora il pareggio con Nicastro e con un bel sinistro al volo di Kragl.



Nella ripresa l'Empoli chiude i conti. Nel momento di maggiore pressione della quadra di Stroppa, Martinelli dorme su un innocuo pallone di Bennacer che arriva così a Rodriguez che, solo davanti a Guarna, non sbaglia. Nel finale, con il Foggia sbilanciato in avanti, il bomber Caputo trova il tris mettendo in rete una respinta di Guarna su tiro di Brighi.

