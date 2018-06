Pezone: «Ho chiuso con il Fondi, se qualcuno lo vuole si faccia avanti»

di Ugo Baldi

Antonio Pezone presidente del Fondi è pronto a farsi da parte dopo la retrocessione, ma alle sue condizioni. «A Fondi non resto - dice subito - se c'è qualcuno che ha intezione di subentrare alla guida della società si faccia avanti. Sono pronto a cederla»

Altrimenti?« Chiudo la società come ho già fatto con la Racing Roma - la risposta decisa - in Lega Pro non superavamo alla stadio le cinquanta presenze, in serie D non riuscirei nemmeno a sostenere le spese del custode, se c'è qualcuno disposto al subentro, lo ripeto, io sono quì». Il futuro? «Per ora è con il settore giovanile della Racing, che mi regala tante soddisfazioni».



Le precisazioni sul possibile trasloco del titolo a Terracina o di un probabile ingresso nel Latina: «Quanto alla prima ipotesi non c'è stato nessun contatto diretto - ha fatto notare -, il diesse Morrone ha ricevuto la telefonata di un dirigente del Terracina, pertanto non ci sono stati sviluppi. Quanto al Latina è vero che sono stato in città , ma per chiudere i conti del convitto dei ragazzi e dopo quanto accaduto lo scorso anno è difficile iniziare un rapporto. Il resto sono solo chiacchiere».



Si è parlato di un tuo ingresso nell'Aprilia? «C'è un progetto delle collaborazione - ha precisato - per valorizzare i giovani del Racing che possono giocare il serie D che attualmente sono in prestito a società di mezza Italia». Insomma, nella prossima stagione non sarà alla guida di una società di serie D? «Mai dire mai, anche se la situazione è quella descritta».

