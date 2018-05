di Andrea Gionti

Lo stadio “Domenico Purificato” di Fondi sarà teatro domani (sabato) alle 18 della prima edizione della “Coppa Amicizia Lazio-Sud” che vedrà di fronte lo Sporting Calcio Vodice, campione juniores provinciale di Latina e la Nuova Paliano, trionfatrice della provincia di Frosinone. «L’idea è partita da me fin dalla stagione scorsa – commenta il delegato provinciale di Latina Gian Carlo Bersanetti – poi per una serie di motivi organizzativi non si è potuta disputare. Insieme al collega di Frosinone Pietrino Tagliaferri abbiamo portato avanti l’iniziativa con la categoria juniores provinciale e siamo certi che la manifestazione avrà successo perchè questo è lo spirito che anima da sempre il mondo dei dilettanti, fatto di tanta passione e sacrifici». Soddisfazione espressa anche da Nicola Ciarlone, dirigente di casa a Fondi: «Queste giornate aiutano soprattutto la base e le piccole società che operano nelle periferie e l’interesse dei vertici regionali e provinciali servono da stimolo per noi». Annullata invece la finale provinciale categoria Giovanissimi tra il Cassino Calcio 1926 ed il Centro Formazione Lazio.

