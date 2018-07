Fonte Meravigliosa, torna Conti Domenici: «Le ambizioni ci sono»

di Tiziano Pompili

E’ stata una delle squadre su cui si erano “addensate” diverse nubi. Alla fine, però, il Fonte Meravigliosa sarà tra le protagoniste del prossimo campionato di Promozione e ripartirà da mister Leonardo Domenici. Un organico ulteriormente ringiovanito rispetto a quello della passata stagione (partiti elementi esperti come Pagnottelli, Terribili, Ferraro, Paolacci e Buzi oltre al talentuoso Giusto, accasatosi al Team Nuova Florida) che ha comunque visto la conferma di giocatori importanti come capitan Davide Groos, il portiere Giorgi e Pisapia e (al momento) il ritorno ufficiale dell’ex difensore del Ladispoli Paolo Conti, già al Fonte Meravigliosa all’inizio dello scorso campionato prima di fermarsi per motivi personali a metà annata.



«L’anno scorso è stato il mio debutto da allenatore – sottolinea Domenici – Quest’anno per la prima volta potrò lavorare dall’inizio e questo cambia molto perché possiamo dare un’impronta più precisa alla squadra e eventualmente aggiustarla a fine agosto con qualche innesto. Il ruolo di allenatore? Forse l’ho intrapreso un po’ tardi: all’inizio avevo dei dubbi, non sapevo se sarei stato in grado di guidare una squadra di grandi, ma col tempo ho preso confidenza».



Il Fonte Meravigliosa potrebbe essere una sorta di mina vagante. «La società, che tra l’altro quest’anno conterà anche su una Juniores Elite, ha fatto grandi sacrifici per poter riscriversi, grazie anche alla passione della proprietà. Anche se avremo un gruppo giovane, le ambizioni ci saranno sempre. Vogliamo cercare di fare il massimo». Il Fonte Meravigliosa giocherà le sue gare interne di nuovo al Fuso di Ciampino.

