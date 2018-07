di Andrea Gionti

Dopo un lungo silenzio si alza il sipario sul Formia calcio. In stand by per il ripescaggio in Eccellenza, il club biancazzurro del neo presidente Vincenzo Falco ha ufficializzato il nuovo allenatore: si tratta del 53enne professore campano Ferdinando Di Benedetto, che arriva dal Marcianise, dove ha ben figurato centrando l’obiettivo play-off nel campionato di Promozione. Nativo di Waldkirch (Germania) ha lavorato spesso in Terra di Lavoro guidando il Casagiove ed operando a Giugliano sia come allenatore in seconda che nel settore giovanile.



In attesa di iniziare la preparazione mercoledì 1° agosto allo stadio di Maranola, arrivano le conferme del difensore Gabriele Festa (classe ’94, ex Pomigliano, Itri e Civitavecchia), dell’esterno Giuseppe Scariati (’97), dell’attaccante Jonathan Petronzio (’94), oltre a diversi giovani in età di Lega, senza dimenticare il ritorno dell’esperto attaccante Vincenzo Zaccaro, alla terza annata in maglia tirrenica.



Primi due acquisti: il portiere di Formia Emanuele Raso, ’95, in arrivo dal Monte San Biagio, che ha vestito le maglie di Latina, Fondi, Amiternina ed Arzachena in D e il difensore cisternese del ’96 Alessio Gabrielli, cresciuto nel Brescia, che vanta un paio di esperienze tra Varese e Pianese in D. Rumors indicano vicino anche l’attaccante Enrico Marraffino, ex Itri e Arce. Intanto accanto alle figure del dg Luca Lentini - che ha annunciato l’affiliazione con il Frosinone - e del ds Massimo Lombardi ritorna Davide Palladino, che assumerà l’incarico di responsabile tecnico del settore giovanile.







© RIPRODUZIONE RISERVATA