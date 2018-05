di Andrea Gionti

La salvezza del Formia si deciderà negli ultimi palpitanti 90’ finali: retrocessione diretta o play-out nell’ultima giornata in programma domenica. Il primo pesante successo nel girone di ritorno (i pontini non ottenevano i tre punti dal lontanissimo 23 dicembre, ultima d’andata) conquistato in trasferta a spese della Virtus Nettuno Lido dopo un terribile ruolino di marcia di dieci ko e cinque pareggi, vale l’aggancio al penultimo posto ex aequo a quota 30 con il Colleferro, l’altra squadra impelagata nella lotta per non scendere in Promozione. «Dipende tutto da noi – esordisce l’esterno offensivo Francesco Sellitti – La nostra stagione è appesa ad un filo sottilissimo di speranza. Dobbiamo assolutamente battere la Play Eur, sperare anche in un passo falso anche parziale dei colleferrini e confidare inoltre nelle combinazioni positive delle altre dirette avversarie».

Tra le ipotesi non è da escludere che, in caso di successo di entrambe le contendenti, si possa arrivare anche ad uno spareggio fratricida per accedere alla seconda fase, nel momento in cui tra la terz’ultima e la sest’ultima posizione ci siano otto punti o anche meno di distacco. Decisivo nel blitz contro la Virtus Nettuno Lido è stato il giovane e possente attaccante campano Daniele Esposito, classe ’97, arrivato a febbraio nell’ambito del processo di rinnovamento portato avanti dalla nuova dirigenza e dal ds Massimo Lombardi. Una doppietta letale del “Toro di Bevenento” (così come veniva soprannominato sin dalle giovanili sannite), ex Eccellenza campana e cresciuto nella Scuola Calcio Pasquale Foggia.

