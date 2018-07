di Andrea Gionti

Dopo giorni di silenzio qualcosa si comincia a muovere in casa Formia, che ha presentato anche la domanda di ripescaggio in Eccellenza dopo la retrocessione della passata stagione (potrebbero esserci delle piacevoli sorprese) e punta fortemente sul settore giovanile. Il primo punto sarà la riorganizzazione a livello societario con l’ingresso dell’imprenditore campano nel settore degli autoricambi Vincenzo Falco, che prende l’eredità lasciatagli da Alberto Rossini. Prima new entry è il giovane Luca Lentini, che assumerà il ruolo di direttore generale e che vanta ben 18 anni al Napoli Calcio, dove ha ricoperto diversi incarichi a livello dirigenziale, tra prima squadra e settore giovanile. Il primo compito sarà quello di lavorare a stretto contatto con il ds Massimo Lombardi, che sta setacciando il mercato soprattutto campano per individuare le pedine da inserire nello scacchiere: il primo nome forte è quello dell’attaccante Vincenzo Zaccaro, che ritornerebbe sulle rive del Tirreno dopo l’avventura di Nola. Per la panchina, saltate le opzioni Davide De Filippis (Civitanovese) e Vincenzo La Manna (Casoria), si cerca il profilo giusto per guidare il Formia che ancora oggi non sa se affronterà il campionato di Promozione oppure quello d’Eccellenza. Intanto il 12 luglio allo stadio di Maranola si terrà il raduno riservato ai classe 98-99-2000-2001.

