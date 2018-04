di Andrea Gionti

Sempre più nera la situazione. Il ko nello scontro diretto di Colleferro riporta nel buio più totale il Formia, che ora a cinque turni dal termine vede gli spettri della retrocessione. Soltanto tre i punti vantaggio (27vs24) e 1-1 negli scontri diretti con l’undici colleferrino, che domenica ha confermato di attraversare un ottimo momento di forma. Dal canto loro i biancazzurri di Gargano, che erano passati in vantaggio con l’attaccante Petronzio (7° centro in campionato), avevano sperato nell’impresa, ma sono stati puniti dalla giornata d’oro del colored di Ceccano Compagnone, autentico trascinatore dei rossoneri con una doppietta e l’assist decisivo per Gabrieli. A nulla è valsa la rete su rigore dell’esterno offensivo Sellitti, che sale a quota 10 e resta il top scorer dei tirrenici. Un girone di ritorno pessimo con 7 ko e cinque pareggi: l’ultima vittoria risale al 23 dicembre sul terreno della Play Eur.

Intanto ha esordito sin dal primo minuto il neo acquisto Luca De Matteis (classe ’94), cresciuto nelle giovanili del Bari, con un passato tra D ed Eccellenza. Il suo apporto non si è però rivelato determinante alla causa formiana che ora volge lo sguardo ad un’altra sfida chiave contro il Morolo, in cui sarà vietato sbagliare, come conferma Francesco Sellitti: «La situazione è molto difficile, ma noi ancora crediamo alla salvezza diretta. Contro i ciociari domenica ci giochiamo tutto perché in caso di vittoria andremo a -4 da loro. Non ci sono alternative e pertanto confidiamo anche nell’apporto del pubblico sempre presente quest’anno a Maranola». Sarà pesante l’assenza a centrocampo di capitan Volpe, espulso per condotta scorretta proprio allo scadere.

