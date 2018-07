di Andrea Gionti

Prime conferme nel Formia. Aspettando novità sul prossimo campionato (ripescaggio in Eccellenza o stagione in Promozione?) e sul nome del nuovo allenatore che sarà pescato nella vicina Campania e svelato la prossima settimana, le certezze arrivano dalla permanenza dell’attaccante Jonathan Petronzio (13 gol e 4 assist quest’anno) e del difensore Gabriele Festa. Richieste importanti anche dalla serie D per l’esterno offensivo Francesco Sellitti, mentre il difensore Luigi Carginale è approdato alla Sarnese. Il giovane Luca Lentini, nominato di recente direttore generale, sta già lavorando a stretto contatto con il ds Massimo Lombardi e sul fronte arrivi il primo nome è quello dell’esperto attaccante Vincenzo Zaccaro, che ritornerebbe sulle rive del Tirreno dopo l’avventura di Nola.

