di Andrea Gionti

Una squadra senza né capo né coda. Allo stato attuale a quattro giornate dal termine il Formia sarebbe retrocesso, complice il distacco dalla sest’ultima che al momento è superiore agli otto punti. La sconfitta nello scontro diretto con il Morolo, che grazie a questo successo ha allungato a +10 sui biancazzurri, getta nel baratro la compagine tirrenica. L’agonia continua inarrestabile contraddistinta da numeri implacabili, un deludente terz’ultimo posto a quota 27 e soltanto tre lunghezze di vantaggio sulle ultime delle classe Colleferro e Roccasecca. Un girone di ritorno pessimo con 8 ko e cinque pareggi, la seconda peggior difesa del girone B (55 le reti incassate e peggio soltanto con 69 il Roccasecca) a dimostrazione di un negativo stato di salute di una squadra ormai allo sbando più totale, come confermato anche dall’allenatore Gargano, che alla fine del match di Maranola aveva rassegnato le dimissioni, ma la società ha smentito.



«La situazione è nerissima e non vedo più la reazione dei ragazzi. Siamo appesi ad un filo sottilissimo di speranza e soltanto la matematica ci tiene ancora in corsa. Con il Morolo siamo stati sfortunati (traversa di De Paola e due palle gol clamorose fallite da Petronzio, ndr) e penso che ormai ci sia poco da fare». Il Formia, che domenica 22 sarà atteso dalla proibitiva trasferta contro la vice capolista Nuova Florida, si consola parzialmente per i due giovanissimi Matteo Improta (difensore) e Lorenzo Ferro (centrocampista), convocati dalla Nazionale Italiana under15. Una soddisfazione per i due ragazzi classe 2003, trascinatori con la rappresentativa laziale al primo posto del Torneo delle Regioni.

© RIPRODUZIONE RISERVATA