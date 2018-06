di Andrea Gionti

Salta l’ipotesi Anelli. Le indiscrezioni sono rimaste tali e così l’imprenditore sanitario e presidente dell’Insieme Ausonia (Eccellenza) resta al suo posto lasciando via libera all’imprenditore campano Vincenzo Falco, che ha dichiarato più volte di prendere in mano le redini del Formia calcio. Quindi nei prossimi giorni, ma presumibilmente subito dopo le elezioni comunali, avverrà il tanto sospirato passaggio di consegne dalla vecchia gestione di Alberto Rossini a quella capeggiata da Falco con il ds Massimo Lombardi, che sta già lavorando sotto traccia sul mercato per individuare le pedine giuste da inserire nell’organico e costruire una squadra che possa puntare da subito al ritorno in Eccellenza. Anelli ha così deciso di compiere un passo indietro, anche alla luce del colloquio avuto nel week-end tra Rossini e lo stesso Falco, che ha ribadito la piena volontà di assumere il comando della società.



«Mi era stata ventilata la possibilità di venire nella città tirrenica che per me è speciale – afferma Anelli – Sarei venuto soltanto se la prima squadra, per qualsiasi motivo, non si fosse iscritta. Ora resterò ad Ausonia». Intanto Rossini ha incontrato anche una delegazione di tifosi, che hanno chiesto chiarezza sul futuro. Quindi la situazione è in pieno sviluppo. Ci sarà una rivoluzione sia sul piano societario che tecnico e dopo l’addio non senza polemiche tra Andrea Gargano e la società, il nome più gettonato per sedere sulla panchina biancazzurra è quello dell’ex allenatore del Monte San Biagio Davide De Filippis, indicato come la persona giusta per aprire un ciclo.

