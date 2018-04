di Andrea Gionti

Dopo le festività pasquali il Formia ha ripreso oggi gli allenamenti allo stadio di Maranola in vista del delicatissimo scontro salvezza di domenica al “Caslini” contro il Colleferro, penultimo, che si giocherà le ultime chance di rientrare nella corsa play-out. Una partita la cui posta in palio sarà altissima per entrambe separate da sei lunghezze, ma con i biancazzurri di Andrea Gargano, che nel girone di ritorno non hanno mai assaporato la gioia della vittoria: l’ultima risale al 23 dicembre sul terreno della Play Eur. Poi in rapida successione sei ko, quattro pareggi consecutivi (la squadra che ha incrociato più volte il segno x dietro soltanto Play Eur e Serpentara). A sei turni dal termine della regular season, il Formia è terz’ultimo della classe con 27 punti.



Intanto però a far parlare in questo periodo è il mercato in entrata. Sembrava tutto fatto per l’arrivo dell’esperto attaccante Carmine Palumbo (classe ’81, ex Savoia e Nizza e un passato tra serie B, D ed Eccellenza), ma la trattativa è saltata per motivi lavorativi. Nel breve giro di poche ore il ds Massimo Lombardi ha dirottato le sue mire sulla punta Luca De Matteis, classe ’94, cresciuto nelle giovanili del Bari dove in due stagioni ha realizzato 46 reti (25 e 21 le reti segnate, ndr). Nativo di Mesagne nel Brindisino, può ricoprire più ruoli dal centrocampista offensivo al trequartista alla punta esterna e in carriera ha vestito le maglie di Nardò Sulmona, Amiternina in D, di Gallipoli, Grottaglie e Barletta in Eccellenza e con la Torre Alex Chieti in Promozione.

