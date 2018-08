di Andrea Gionti

L’attaccante Enrico Maraffino (ex Arce e Itri) e Alberto Scannicchio (ex Gaeta) hanno lasciato per motivi personali il Formia dopo neanche due giorni dalla loro ufficializzazione. Il ds Massimo Lombardi con l’ausilio del dg Luca Lentini si è subito messo alla caccia di altre due pedine in modo da completare l’organico entro questa settimana.



Intanto è lunga la lista degli arrivi: il difensore del ‘92 Antonio Battaglia, ex Rinascita Vico e Maddalonese, il portiere del ’98 di origine bielorussa Avgul Alekesi, che ha vestito la maglia dell’Accademy Perugia e lo scorso anno in serie D con gli umbri del Villabiagio; poi, sempre sul fronte under, l’attaccante del 2000 Luca Vitale, in Promozione campana tra Marcianise e Aversa Normanna.



Nel reparto arretrato il giovanissimo del 2002 Mario Agrillo, cresciuto nel Napoli e nella Salernitana (per il quale il club tirrenico ha battuto la concorrenza della Sarnese) e il centrale difensivo Giuseppe Di Mera, del ’95, ex Bellaria Igea Marina (Promozione romagnola) e un anno fa a Malta con il Gudja United. Una rosa molto improntata sulla linea verde, con il duttile centrocampista Sarr Cherif Chekn, classe ’98, che sbarca dal Reno Sant’Alberto e l’esterno del 2000 nigeriano Osaretin Oguigo Humprey, sempre dalla Promozione romagnola.



Sulla linea nevralgica il colpaccio è l’ex capitano del Gaeta Marco Pepe (un biennio con i biancorossi), classe 1986, oltre 200 partite tra C e D, un passato tra Nocerina Scafatese, Massese, Ravenna e Noto. Contento il ds Lombardi: «Abbiamo cercato di allestire una squadra con nomi anche di categoria superiore. L’obiettivo è di far ritorno in Eccellenza e confidiamo nel lavoro del tecnico Ferdinando Di Benedetto». Intanto sono saltate le amichevoli contro Giugliano e Frattese. Il debutto dei biancazzurri ci sarà il 19 sul campo della Mondragonese (Eccellenza campana) e il 26 ancora in trasferta contro la Sarnese (serie D) degli ex Rosolino, Sellitti e Carginale.

