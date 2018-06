di Andrea Gionti

Terracina-Formia? Alla fine nessuna delle due squadre per il tecnico monticiano Davide De Filippis, che siederà invece sulla panchina della Civitanovese, approdata nella Promozione marchigiana. Un’esperienza fuori regione per l’apprezzato allenatore di Monte San Biagio, che sembrava vicino alle due squadre pontine ma alla fine ha scelto il progetto ambizioso della società marchigiana. Il Formia intanto questa settimana dovrà avviare subito la campagna di rafforzamento, anche se tutto dipenderà dalla scelta del nuovo tecnico. In dirittura d’arrivo ormai il passaggio di consegne da Alberto Rossini all’imprenditore campano Vincenzo Falco, che però affiancherà la vecchia dirigenza. Il ds Massimo Lombardi sta lavorando in segreto sul mercato: nelle ultime ore era circolato il nome del centrocampista Fabio Fanelli, ex Mistral Città di Gaeta, ma pare che la trattativa sia tramontata. Su di lui spingono forte sia il Monte San Biagio che l’Aurora Vodice Sabaudia e, sempre tra i giocatori attenzionati, un occhio particolare è rivolto ai vari Campobasso (Terracina), Marzocchella (Sora e Cassino), Vuolo e Sepe del Monte San Biagio. Nel reparto offensivo si lavora per un gradito ritorno, quello del bomber campano Vincenzo Zaccaro che ha lasciato buoni ricordi sulle rive del Tirreno, anche con le sue 36 primavere.

