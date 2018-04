di Andrea Gionti

Dodici punti di ritardo da Arce e Bricofer Casal Barriera. A tre giornate dal termine il Formia sarebbe oggi retrocesso in Promozione. L’ennesimo boccone amaro è stato mal digerito nella trasferta del “Mazzucchi” contro la vice capolista Nuova Florida, che ha ancora una volta evidenziato tutto il malessere e la negatività dello stato di salute dei biancazzurri di Andrea Gargano. Un ko (il 16esimo stagionale) che ha permesso l’aggancio del Colleferro, ora penultimo ex aequo con i tirrenici. Una lenta agonia contraddistinta da un nerissimo girone di ritorno con 9 sconfitte e cinque pareggi e l’unica a non aver ancora vinto in questa fase, la seconda peggior difesa del girone B: 57 le reti incassate e peggio soltanto con 69 il fanalino di coda Roccasecca, che però ha solo due lunghezze da recuperare su Petronzio e company. «Con la Nuova Florida abbiamo giocato una delle partite più belle di quest’ultimo periodo – commenta il centrocampista Prisco Castiglione, al secondo centro in campionato e che aveva siglato il momentaneo vantaggio – Abbiamo retto l’urto giocando alla pari, ma nella ripresa ci sono state alcune decisioni dubbie arbitrali che ci hanno sfavorito». Mercoledì 25 nel turno infrasettimanale nella delicata sfida salvezza con il Montespaccato mancheranno gli squalificati De Matteis e Ndoye, espulsi domenica scorsa. Due assenze pesanti di un organico ormai ridotto all’osso.

© RIPRODUZIONE RISERVATA