di Andrea Gionti

Chiudere così la stagione fa ancora più male. Per il Formia anche l’ultima chance di accedere alla graduatoria dei ripescaggi è svanita dopo il tennistico 6-2 subìto nello spareggio salvezza contro il Colleferro. Sul sintetico di Ceprano si è assistito ad una delle prestazioni più deprimenti dell’annata dei biancazzurri, che da domenica sono ufficialmente retrocessi e appare decisamente un’ipotesi remota la permanenza in Eccellenza. Per il Colleferro, invece, si riapre la speranza grazie al successo che lo colloca in terz’ultima posizione del girone B e al nono posto nella classifica dei ripescaggi. Attualmente sono cinque ad essere certe di restare nel massimo torneo regionale. Un’ultima recita veramente deludente per i ragazzi di Andrea Gargano, che, penalizzati anche da diverse assenze (Carginale, Ndoye, De Matteis, Castiglione, Noli e De Paola), non sono mai stati in partita. Pescare dalla panchina era veramente un azzardo visto l’elevato numero di juniores presenti. Ora non si tratta che attendere qualche novità sul piano societario. Il presidente Vincenzo Falco e il suo braccio destro Gianni Gargano proprio nella settimana dello spareggio hanno provveduto a saldare l’ultimo rimborso spese. Tutto inutile e ora lo sguardo è rivolto a costruire una squadra adeguata per ritornare subito in Eccellenza, sempre che non arrivino novità sul piano societario con l'eventuale acquisizione del titolo per mantenere la categoria.

