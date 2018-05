di Andrea Gionti

Il 27 aprile 2016 la festa di Norma con la vittoria per 2-1 (doppio rigore di Foti e Di Stefano) nel derby contro il Sermoneta che valeva il ritorno in Eccellenza. A distanza di due anni il Formia saluta il massimo campionato regionale chiudendo una stagione travagliata e amarissima sotto tutti i punti di vista. Non è bastato il doppio successo negli ultimi due turni contro Virtus Nettuo Lido e Play Eur per agguantare il treno dei play-out, considerando che il Morolo, battendo la Nuova Florida, ha allungato il divario a dieci punti rendendo quindi vano ogni tentativo.



I biancazzurri terminano mestamente in penultima posizione a pari merito con il Colleferro (l’altra retrocessa di lusso), con un bottino di 33 punti in 34 giornate, frutto di 8 successi, 9 pareggi e 17 ko. Numeri negativi anche per quanto riguarda le reti segnate (36) e peggio hanno fatto soltanto Roccasecca, Morolo e Cavese e per la terza peggior difesa con 62 gol incassati, dietro solo Roccasecca e Cavese. Un ruolino di marcia veramente da dimenticare per una squadra giovanissima e dall’età media bassa (21.2) che ha pagato le disavventure societarie con un cambio di gestione da Rossini all’imprenditore Falco che non ha giovato certamente all’ambiente.



Domenica scorsa delusione sia in campo che sugli spalti, con diversi giocatori e dirigenti in lacrime che hanno manifestato tutta la loro amarezza per un epilogo che si sarebbe dovuto evitare. Il tecnico Andrea Gargano, che era subentrato lo scorso 8 novembre al minturnese Gennaro Pernice, ha parlato di annata nera con un finale rovinato anche da diversi fattori economici e tecnici che non hanno permeso di disputare un campionato tranquillo. «Eravamo partiti anche bene, poi però l’impasse societario ha inciso fortemente ed è ricaduto anche sui giocatori. Una retrocessione che fa male a noi, ai tifosi ma a tutta la città». Il cannoniere del Formia si è rivelato l’esterno offensivo napoletano Francesco Sellitti (appetito anche da club di serie D), che grazie alla doppietta con la Play Eur ha chiuso a quota 12.



Anche il 27enne centrale difensivo Andrea De Paola ha esternato sul suo profilo personale di Facebook tutto il suo rammarico: «Credo di non aver mai espresso i miei pensieri sui social, me li sono sempre portati dentro. Oggi mi sento di scrivere due parole. Questa appena conclusa è stata la mia ultima stagione giocata. Purtroppo il ginocchio non mi permette più di andare avanti, ormai la mia passione è diventata una sofferenza in ogni allenamento e in ogni partita, ma soprattutto nella vita di tutti i giorni e questo mi ha portato a prendere questa decisione, per me difficilissima da accettare. Sono caduto tante volte ma mi sono sempre rialzato è lo farò anche questa volta, anche se sarà difficile non fare più quello che amo. Volevo chiudere diversamente la mia carriera, però purtroppo è stata una stagione maledetta e piena di problematiche. Avrei voluto piangere di gioia per la mia ultima partita, invece le mie lacrime sono di dolore e dispiacere per una situazione che abbiamo deciso di portare avanti in pochi fino alla fine, forse consapevoli del fatto che sarebbe stato difficile salvarsi. Ma sono comunque orgoglioso di aver lottato insieme ai miei compagni fino all’ultimo minuto. Non so cosa mi riserverà il futuro, ma credo di essere in credito con la fortuna che mi ha voltato troppe volte le spalle».

