di Andrea Gionti

E’ partita sotto un caldo asfissiante la stagione del Formia calcio, che si è ritrovato come consuetudine sul sintetico di Maranola. Tanti volti vecchi e nuovi alla corte del tecnico campano Ferdinando Di Benedetto, con la squadra che ha ricevuto anche il saluto del presidente Vincenzo Falco. «Formia è una piazza di prestigio e vuole disputare un’annata importante anche se non sappiamo ancora la categoria che disputeremo», confessa il neo tecnico biancazzurro.



L'attesa, però, rischia di essere prolunmgata fino a lunedì almeno, perché ieri, dal Consiglio Direttivo della Lnd, non è arrivata la fumata bianca sul ripescaggio dell'Anzio. I ricorsi dei club di B e C stanno infatti bloccando la catena dei ripescaggi, dalla B a scendere appunto, coinvolgendo dunque anche la serie D e, di conseguenza, l'Eccellenza e la Promozione.



La società, tuttavia, non vuole farsi trovare impreparata in entrambe le situazioni, da qui la volontà di allestire una squadra competitiva che, anche in caso di Promozione, possa puntare all'Eccellenza sul campo. Così, dopo che la rosa è stata integrata nel reparto offensivo da Enrico Marraffino, che va ad aggiungersi al riconfermato Jonathan Petronzio e al ritorno del bomber Zaccaro, il ds Massimo Lombardi è al lavoro per portare in riva al Tirreno un’altra punta di livello. A centrocampo sembra molto vicino il centrocampista ex capitano del Gaeta Marco Pepe. Fissate le amichevoli: l’11 e il 12 agosto contro Giugliano e Frattese e il 19 sul terreno della Mondragonese.

