Eurogol di Totti, il tiro di esterno destro si infila nel sette: avversari senza parole Video

Tiro al volo di esterno destro da fuori area: potente e preciso. Il pallone calciato da Francesco Totti si infila nel sette: il difensore e il portiere restano a bocca aperta insieme ai compagni-colleghi di squadra. Lampi dell'eterna classe del Capitano che sul sintetico di Trigoria ha affrontato in un match a 9 una selezione di giornalisti romani, non proprio una squadra materasso, a sentire gli addetti ai lavori.

Ma il risultato non è mai stato in discussione, anche perché insieme a Totti, 41 anni ormai 42, la squadra dello staff della Roma ha schierato Balzaretti, Tonetto, Scarchilli e Impallomeni. Spazio anche per il ds Monchi. E' finita 7-3 per i giallorossi: doppietta di Totti che ha anche firmato tre assist prima che il video di quel gol all'incrocio dei pali diventasse virale sul web.





