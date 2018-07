Francia, esulta Deschamps: «Eccezionali». L'orgoglio di Macron: «Portiamo a casa la coppa»

«È qualcosa di eccezionale». Il primo pensiero di Didier Deschamps subito dopo la conquista della finale dei Mondiali in Russia va ai suoi giocatori autori finora, nonostante la loro giovane età, di una vera impresa sportiva. «Sono davvero felice dei miei giocatori - grida l'ex centrocampista della Juventus - sono giovani ma hanno carattere e mentalità». Dopo la conquista della Finale dei Mondiali il ct della Francia Didier Deschamps esalta i suoi: «Oggi è stato difficile contro una squadra molto buona come il Belgio, ma questo piccolo traguardo è positivo per noi. È stato un difensore a segnare e abbiamo dovuto lavorare molto sulla fase difensiva. Avremmo potuto sfruttare un pò meglio delle buone azioni alla fine». «La partita appartiene ai giocatori - aggiunge Deschamps - e se siamo nella finale della Coppa del Mondo, è grazie a chi è sul campo. La finale di due anni fa (a Euro 2016, ndr) non è ancora stata digerita. Vedremo domani tranquillamente chi sarà». A parlare nel post match di San Pietroburgo è anche l'autore del gol decisivo Samuel Umtiti: «Abbiamo giocato insieme, è vero che sono stato io a segnare questo gol ma durante l'intera partita abbiamo difeso bene insieme, abbiamo fatto tutti gli sforzi insieme e siamo stati ricompensati da questo posto nella finale. C'erano 11 cani in campo ed è con questo stato d'animo che lo vinceremo il Mondiale».



<blockquote class="twitter-tweet" data-lang="it"><p lang="fr" dir="ltr">On est en finale. Rendez-vous dimanche pour la rapporter. <a href="https://twitter.com/hashtag/FRABEL?src=hash&ref_src=twsrc%5Etfw">#FRABEL</a></p>— Emmanuel Macron (@EmmanuelMacron) <a href="https://twitter.com/EmmanuelMacron/status/1016785953032155136?ref_src=twsrc%5Etfw">10 luglio 2018</a></blockquote>

A chiudere la magica serata della Francia ci pensa con un tweet il presidente francese Emmanuel Macron che ha seguito la semifinale del Mondiale 2018 dalla tribuna d'onore dello stadio di San Pietroburgo, al fianco del presidente Fifa, Gianni Infantino, esultando in piedi al gol vittoria della Francia sul Belgio e al fischio finale: «Siamo in finale. Appuntamento a domenica, per riportarla indietro».

