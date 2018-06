Francia, Mbappé meglio di Bolt: vola a 38 km/h

Tutti aspettavano Messi, ha stravinto Mbappé. Francia-Argentina può essere riassunta così, come dimostrano anche alcuni numeri. Gli scatti micidiali del ragazzo prodigio del Psg hanno più volte mandato in crisi la difesa argentina, ed è stato calcolato che nell'azione con cui ha procurato il rigore con cui la Francia è andata in vantaggio per 1-0 Mbappè ha corso a 38 km/h, ovvero una media superiore a quella tenuta da Usain Bolt quando, nel 2009, stabilì il primato mondiale dei 100 metri. Numero 10 francesi in versione super sprinter anche quando ha segnato la quarta rete. Ma che Mbappé sia stato il protagonista assoluto della vittoria della Francia lo dimostra anche la doppietta che ha realizzato all'età di 19 anni e 192 giorni: così ora diventa il secondo giocatore più giovane di sempre a segnare due gol nella fase a eliminazione diretta di un Mondiale. Meglio di lui ha fatto solo O Rei Pelé, che nel 1958, a 17 anni, segnò tre gol in semifinale proprio contro la Francia.



© RIPRODUZIONE RISERVATA