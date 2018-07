Francia pronta per Uruguay, Deschamps: «Squadra forte anche senza Cavani»

«Non sto preparando la partita contro l'Uruguay pensando a Cavani, se ci sarà lo sapremo solo un'ora e mezza prima della partita. Quel che è certo è che l'Uruguay è molto diversa dall'Argentina, dovremo essere bravi ad aspettare e ad avere l'atteggiamento giusto in campo». È la fotografia della sfida dei quarti di finale in programma domani al Nizhny Novgorod Stadium del tecnico della Francia, Didier Deschamps. Nella Celeste resta in forse la presenza del cannoniere Edinson Cavani (autore dei due gol contro il Portogallo ndr) alle prese con un infortunio ma il ct dei transalpini ricorda come la formazione sudamericana davanti abbia altre valide alternative come Cristian Rodriguez e Cristhian Stuani. «L'allenatore Tabarez ha varie opzioni, e anch'io ho preparato la gara con diverse alternative di gioco. Se Cavani non ci sarà l'identità dell'Uruguay non cambierà», conclude Deschamps sottolineando la solidità difensiva della Celeste e la capacità di ripartenze veloci col centrocampista Rodrigo Bentancur, supportato davanti dalla qualità di Suarez e Cavani. Rispetto all'11 schierato nel successo degli ottavi contro l'Argentina, la Francia dovrà fare a meno a centrocampo dello squalificato Matuidi.

