Dalla Francia: il Psg ci riprova per Milinkovic Savic

Ultime frenetiche giornate di calciomercato in Francia, dove lo stop alle trattative è previsto venerdì, 31 agosto. Così ora, secondo quanto riportano 'le10sport.com' e poi altri 'medià locali, il Paris SG starebbe facendo un nuovo tentativo per Sergej Milinkovic Savic. Infatti, Mateja Kezman, agente del serbo della Lazio, ha incontrato Antero Henrique, direttore sportivo del Psg per fare il punto della situazione. Il presidente laziale Claudio Lotito chiede per il suo gioiello almeno 120 milioni di euro, ma per la società parigina questo non sarebbe un problema, nonostante i vincoli del fairplay finanziario visto che l'Uefa ha messo il club sotto osservazione dopo gli acquisti di Neymar e Mbappè della scorsa estate.

