Lupa Frascati va in esilio a Morena. Arrivano Ianni, Cesaretti e Pentrella

di Tiziano Pompili

La nuova Lupa Frascati (tornata a questa denominazione da qualche settimana) giocherà almeno la prima parte di campionato lontano dalla cittadina tuscolana. All’atto dell’iscrizione la società del presidente Franco Nicolanti ha indicato il campo di Morena come quello dove si giocheranno le partite interne (tra l’altro al pomeriggio della domenica), esattamente come accaduto l'anno scorso.



«Al momento non sono ancora iniziati i lavori per il rifacimento del manto sintetico dell’Otto Settembre che quindi non è ancora omologato – spiega Nicolanti – Approfitto per ringraziare anche pubblicamente la società Atletico Morena per la disponibilità». Tra il club frascatano e l’amministrazione non sembra correre un ottimo feeling. «La situazione attuale è molto deludente – continua il presidente della Lupa Frascati – Mercoledì scadono i termini per iscrivere le squadre del settore giovanile e al momento il Comune non ci ha ancora concesso l’autorizzazione a utilizzare il campo Amadei (il vecchio Mamilio)… Comunque la Lupa Frascati porta avanti la sua programmazione provando ad andare oltre a queste difficoltà».



Intanto il direttore sportivo Gianni Santorelli ha quasi definito l’organico da affidare al giovane tecnico debuttante Federico Pace: oltre a Gavini e Parroni (già annunciati in anteprima dal sito del Messaggero), sono ufficiali gli accordi con l’esperto difensore Cesaretti, il centrocampista Pentrella, l’esterno offensivo Ciotti e l’attaccante Ianni (nella foto), questi ultimi tre tutti ex Città di Valmontone, oltre che con il giovane esterno sinistro Bocci di rientro a Frascati. Della vecchia squadra, che ha fatto molto bene nella passata stagione, non faranno parte due tasselli importanti come Troisi (accasatosi all’Atletico Torrenova) e Ristori (passato all’Atletico Monteporzio), mentre sono confermati giocatori importanti come gli attaccanti Muzzi e De Nigris, il centrocampista Pompili e il capitano Stornaiuolo.

