Frascati, Pace e il grande salto: «E’ una sfida che mi affascina»

di Tiziano Pompili

Dai Giovanissimi alla prima squadra nel giro di due anni. Il percorso di Federico Pace a Frascati (ora tornato a essere Lupa) è stato molto veloce. L’arcigno ex difensore di Ladispoli e Cynthia (tra le altre) è passato dalla panchina dei Giovanissimi a quella della Juniores regionale nel campionato appena messo alle spalle e ora ha cominciato la sua prima avventura “coi grandi”. «Timori? Chi conosce le mie caratteristiche da giocatore sa che ho sempre fatto della personalità e del carattere uno dei miei punti di forza. Diciamo che questa è una sfida che mi affascina».



Sarà sicuramente uno dei più giovani allenatori dell’intero panorama laziale visto che è appena trentenne. «Devo ringraziare il direttore Claudio Dolente che a Ladispoli, quando ero ancora giocatore, mi affidò un primo gruppo di giovanili. Da allora ho capito che la mia vocazione era quella di fare l’allenatore e qui a Frascati, dopo aver lasciato il calcio due anni fa, il direttore Gianni Santorelli mi ha sempre dato fiducia fino a lanciarmi in prima squadra». Provenendo dalla Juniores regionale, Pace porterà con sé qualche ragazzo del suo vecchio gruppo. «Quattro ragazzi faranno parte della rosa, vale a dire Antonini, Fei, Tavani e Sebastiani, poi saranno aggregati anche Lucci, Di Marco e Bargelli che verranno valutati in questo periodo».



L’organico è a posto, «anzi c’è qualcosa da sfoltire» aggiunge Pace che non ritiene un problema l’iniziale “esilio” della Lupa a Morena. «Non pensiamo a questi aspetti che invece segue la società». L’allenatore ha fissato una serie di test amichevoli che partiranno domani con la sfida contro il Vicovaro, poi il 19 match col Cynthia, il 21 col De Rossi, il 23 col Campus Eur e il 26 con la Vigor Perconti. «Abbiamo scelto di giocare il più possibile per favorire la conoscenza tra i ragazzi visto che il gruppo è nuovo. E abbiamo voluto test impegnativi per valutarne al più presto il grado di preparazione. Obiettivi? Non ce ne poniamo, ma se saremo compatti e troveremo il giusto spirito di squadra potremo divertirci molto…».

