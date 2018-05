A Frascati si scioglie il primo nodo. Nicolanti: «La panchina va a Pace»

di Tiziano Pompili

E’ stata una stagione abbastanza travagliata per il Frascati, almeno dal punto di vista degli equilibri interni. Prima il paventato addio del presidente Franco Nicolanti, poi quelli effettivamente avvenuti del direttore generale Andrea Mari, del vice presidente Ernesto Mastrantonio e del tecnico della Promozione Mauro Fioranelli. Ora il club tuscolano prova a ripartire e lo farà ancora con Nicolanti in sella.



«Il mio impegno va avanti, d’altronde in questo periodo non si è presentata nessuna valida alternativa. Purtroppo i problemi con l’Amministrazione comunale non sono stati affatto risolti. Anzi, ho sentito solo tante promesse e avverto una profonda latitanza da parte del Comune. Un esempio di questo? Nelle scorse ore abbiamo ricevuto una mail sull’inizio dei lavori per il nuovo manto dell’Otto Settembre in cui si parlava genericamente di “inizio luglio” senza indicare una data precisa… Comunque il Frascati ripartirà e lo farà con tutte le sue forze, anche se alcune persone hanno deciso di lasciarci con una decisione completamente autonoma».



Tra questi non c’è il direttore sportivo Gianni Santorelli, riconfermato ufficialmente nel nuovo ruolo. In chiusura Nicolanti fornisce il nome del successore di Fioranelli sulla panchina della Promozione. «Ieri abbiamo formalmente dato l’incarico a Federico Pace, ex tecnico della Juniores regionale». Per l’ex giocatore del Ladispoli, classe 1988, sarà la prima esperienza alla guida di una prima squadra.

© RIPRODUZIONE RISERVATA