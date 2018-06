di Andrea Gionti

Una settimana fa le dichiarazioni polemiche del presidente Mario Belalba, con la decisa presa di posizione di fare un passo indietro lasciando il Gaeta Calcio. Ora arrivano anche le dimissioni del dt calabrese Felice Melchionna, che attacca senza mezzi termini l’amministrazione comunale prendendo di mira il sindaco Cosmo Mitrano e il delegato allo sport Luigi Ridolfi, accusati di aver abbandonato il club biancorosso e di non aver fatto nulla per evitare la crisi. Il primo cittadino ha spiegato chiaramente la posizione e soprattutto le competenze dell’amministrazione, precisando che un ruolo importante spetta all′attuale proprietà, detenuta per il 55,2 % dall’azionista di maggioranza Felice Melchionna. E proprio il tecnico di Reggio Calabria in queste ultime ore ha trovato l’accordo con il Gallico Catona (Eccellenza calabrese) del patron Nello Violante, che sta ampliando i quadri dirigenziali.

