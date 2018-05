di Andrea Gionti

Al termine di un articolato percorso istruttorio, la Procura ha deferito al Tribunale Federale Territoriale presso il Comitato Regionale Lazio il presidente Mario Belalba (nella foto di Leonardo D'Angelo), la figlia Vincenza, il direttore tecnico Felice Melchionna e il direttore sportivo Antonio Mazzara, oltre alla società del Gaeta calcio.



Il motivo? Le dinamiche dei rimborsi tra società e calciatori nella stagione 2016-17. Un procedimento disciplinare che mette a serio rischio il futuro del club biancorosso, che quest’anno si è salvato non senza difficoltà nel campionato di Promozione. La società presieduta dall’imprenditore Mario Belalba si trova ora a gestire una patata bollente anche alla luce del terremoto giudiziario del 20 settembre 2017, che colpì l’allenatore Felice Melchionna e la consigliera Vincenza Belaba, sottoposte alla misura cautelare degli arresti domiciliari nell’ambito dell’operazione Dribbling. All’epoca i due, secondo le indagini dei carabinieri di Formia e Gaeta, si sarebbero macchiati tra il 2015 e il 2017 dei reati di estorsione e per la donna si parlò anche di calunnia nei confronti dei calciatori. Un’ipotesi che però si rivelò non fondata.



