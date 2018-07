Il futuro del Gaeta Calcio si addensa di altre nuvole. In attesa di sapere se entro domani pomeriggio il club biancorosso si sicriverà al campionato di Promozione (difficile) è arrivata la sentenza che penalizza la Polisportiva Gaeta di 2 punti e la multa di 5.000 euro per responsabilità diretta e oggettiva nell'inchiesta avviata a seguito della ricezione di atti da parte della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Cassino; la Polisportiva Gaeta è rea, nelle stagioni 2015-2016 e 2016-2017, di aver tesserato una serie di calciatori concordando con loro un rimborso spese assistito, per alcuni, da accordo scritto.



"In particolare - si legge nel dispositivo della sentenza - detti rimborsi mensili erano concordati per Alfonso De Feo in € 800,00, Pasquale Allegretta in € 800,00, Luca Colella in € 1.300,00, Mattia De Deo in € 700,00, Gennaro Vitale in € 2.400,00, Flavio Marzullo in € 3.000,00, Antonio Infimo in € 1.700,00, Fabio Fanelli in € 1.600,00, Luigi Lubrano in € 300,00 e Cristian Sebastianelli in € 200,00. Gli ingaggi di tali giocatori venivano effettuati dal sig. Felice Melchionna che si occupava di tutte le questioni tecniche ed economiche nel rapporto con i calciatori, tranne per coloro i quali si era stabilito un rimborso di alto importo, in cui l’ingaggio veniva definito del presidente Mario Belalba. Ai calciatori più importanti (Vitale, Marzullo e Fanelli) era corrisposto un anticipo in contanti per due mensilità e per le restanti venivano consegnati degli assegni a garanzia postdatati, alle cui scadenze, previa restituzione, veniva pagata la somma in contanti. Per gli altri calciatori, invece, il pagamento avveniva mensilmente, in contanti, anche se venivano consegnati degli assegni a garanzia qualora vi erano dei ritardi nel pagamento; tali assegni contenevano delle somme a coperture anche delle mensilità non ancora maturate. I pagamenti e la consegna degli assegni erano effettuati dalla sig.ra Vincenza Belalba, che si occupava della cassa, e, saltuariamente, dal presidente Mario Belalba.



Tuttavia, la società ometteva di corrispondere tutte le mensilità ai suddetti calciatori, che di conseguenza chiedevano di essere svincolati; a fronte di tale richiesta, al fine di lasciarli liberi di tesserarsi con altra squadra, i deferiti intimavano loro sia la consegna degli assegni in garanzia non ancora incassati ma relativi a periodi già da rimborsare, sia un’ulteriore somma in contanti. Così, il calciatore Gennaro Vitale consegnava € 2.000,00 in contanti oltre l’assegno di € 2.400,00 per dicembre 2015, Flavio Marzullo € 3.000,00 in contanti, Antonio Infimo € 2.000,00 in contanti oltre l’assegno di € 5.000,00 per dicembre 2015, Fabio Fanelli € 2.000,00 in contanti oltre l’assegno di € 2.500,00 per dicembre 2015, Luigi Lubrano assegno di € 1.000,00 postdatato intestato alla soc. Dinamo Napoli (da dove proveniva il calciatore) e Cristian Sebastianelli € 2.000,00 oltre la rinuncia al credito di € 800,00 vantato dal calciatore nei confronti della Pol. Gaeta. Risulta, poi, che alcuni assegni erano stati tratti su conto corrente bancario intestato non alla Polisportiva Gaeta S.r.l. ma alla ASD Atletico Gaeta (già ASD Gaeta Calcio) su cui la sig.ra Belalba aveva titolarità di firma. Detti assegni erano stati consegnati ai calciatori Alfonso De Feo, Pasquale Allegretta, Luca Colella e Mattia De Deo. Tuttavia, il 7.5.2017, a seguito della sconfitta con il Formia (che aveva comportato per la Pol. Gaeta la necessità di disputare il successivo 14.5.17 gara di Play out con l’Arce 1932), i sigg. Mario Belalba e Felice



Risulta, poi, che alcuni assegni erano stati tratti su conto corrente bancario intestato non alla Polisportiva Gaeta S.r.l. ma alla ASD Atletico Gaeta (già ASD Gaeta Calcio) su cui la sig.ra Belalba aveva titolarità di firma. Detti assegni erano stati consegnati ai calciatori Alfonso De Feo, Pasquale Allegretta, Luca Colella e Mattia De Deo. Tuttavia, il 7.5.2017, a seguito della sconfitta con il Formia (che aveva comportato per la Pol. Gaeta la necessità di disputare il successivo 14.5.17 gara di Play out con l’Arce 1932), i sigg. Mario Belalba e Felice Melchionna li avrebbero minacciati con le seguenti frasi “portate gli assegni indietro altrimenti vi sparo in testa”, “Martedì riportate gli assegni che vi abbiamo dato altrimenti passate i guai” oltre altre del medesimo tenore e tale condotta era stata reiterata il successivo martedì 9.5.17 durante l’allenamento, anche in presenza della sig.ra Vincenza Belalba e del dirigente Antonio Mazzara.



Inoltre, in tale occasione, i deferiti prospettavano che, alla successiva partita dei play off, la squadra si sarebbe recata tutta insieme con il pullman e che i calciatori, qualora non avessero vinto, sarebbero stati presi a botte al ritorno a Gaeta. Peraltro, sempre in quella circostanza, il calciatore Mattia De Deo aveva opposto il rifiuto di riconsegnare gli assegni e il dirigente Antonio Mazzara lo minacciava ulteriormente dicendo che l’avrebbe accoltellato se avesse salutato i giocatori del Formia. Tutti i predetti calciatori, dunque, visto il clima, non si presentavano più agli allenamenti e così la sig.ra Vincenza Belalba denunciava, il 13.5.17, alla Pubblica Autorità il furto e/o lo smarrimento di tali assegni bancari. Ciò non solo esponeva i detti giocatori all’accusa di reati penali, ma impediva anche l’incasso delle somme per cui erano stati tratti; in particolare, il calciatore Alfonso De Feo non poteva incassare € 2.000,00, Pasquale Allegretta € 2.000,00, Luca Colella € 2.350,00 e Mattia De Deo € 1.500,00.



Per quanto attiene le quote sociali della Polisportiva Gaeta S.r.l., poi, esse risultano essere in maggioranza del sig. Felice Melchionna, mentre i sigg. Mario e Vincenza Belalba non risultano esserne soci, benché presidente e consigliere di amministrazione. Infine, la Procura Federale riferisce che il sig. Antonio Mazzara e i calciatori Alfonso De Feo, Luca Colella, Cristian Sebastianelli e Luigi Lubrano non si siano presentati all’audizione dinanzi la Procura benché regolarmente convocati. Tutto ciò premesso la Procura ha inteso deferire a questo Tribunale Federale Territoriale: - il sig. Felice Melchionna, all’epoca dei fatti allenatore della soc. Pol. Gaeta nonché socio di maggioranza della stessa società e dirigente in atto, il sig. Mario Belalba, presidente della soc. Pol. Gaeta, la sig.ra Vincenza Belalba, all’epoca dei fatti consigliere di amministrazione e addetta ai pagamento della soc. Pol. Gaeta, qualificata come soggetto di cui all’art. 1 bis, comma 5, C.G.S., sig. Antonio Mazzara, direttore generale della soc. Pol. Gaeta per violazione dell’art. 1 bis, comma 1 in concorso tra loro per aver consegnato assegni postdatati a garanzia dei successivi pagamenti e aver poi sospeso tali pagamenti inducendo i calciatori tesserati a richiedere lo svincolo e art. 10 comma 2 C.G.S. anche in riferimento agli artt. 94 e 94 ter NOIF e artt. 40 e 43 regolamento LND, in concorso tra loro, per aver consegnato gli assegni postdatati e averne richiesto la restituzione con violenza e minaccia, il sig. Antonio Mazzara per aver minacciato gravemente il calciatore Mattia De Deo nonché per violazione dell’art. 1 bis, comma 3 C.G.S. per non essersi presentato alla convocazione della Procura Federale, benché regolarmente convocato, e la sig.ra Vincenza Belalba per aver presentato una falsa denuncia di furto/smarrimento dei detti assegni ai Carabinieri; - I sigg. Alfonso De Feo, Luca Colella, Cristian Sebastianelli e Luigi Lubrano, all’epoca dei fatti calciatori tesserati della soc. Pol. Gaeta, per violazione dell’art. 1 bis, comma 3 C.G.S. per non essersi presentati alla convocazione della Procura Federale, benché regolarmente convocati; - la soc. Polisportiva Gaeta per violazione di cui all’art. 4, comma 1 e 2 C.G.S. per responsabilità diretta e oggettiva per le violazioni ascritte al proprio presidente e ai propri dirigenti.



Perveniva al Tribunale memoria difensiva del sig. Felice Melchionna, il quale preliminarmente eccepiva la nullità del procedimento per essere stato deferito anche davanti la Commissione disciplinare del Settore Tecnico della FIGC e per non aver ricevuto avviso di conclusioni delle indagini, chiedendo poi la sospensione del procedimento in attesa della definizione del giudizio penale. Nel merito, il sig. Melchionna deduceva che gli assegni post-datati erano stati richiesti dai calciatori e consegnati esclusivamente dai sigg. Mario e Vincenza Belalba che erano gli unici che si occupavano delle questioni economiche dei calciatori nonché degli svincoli e che, comunque, quanto riottenuto dalla società era soltanto relativo alle mensilità successive allo svincolo dei giocatori. Per quanto attiene le minacce, il deferito affermava che egli non le aveva mai pronunziate e che esse erano state riferite da alcuni calciatori in sede di audizione dinanzi la Procura Federale ma non davanti la Pubblica Autorità e che gran parte dei giocatori nemmeno le riportavano.



Infine, il sig. Felice Melchionna deduceva che le misure cautelari cui lui era stato soggetto erano state revocate con ordinanza del GIP del Tribunale Ordinario di Cassino. All’udienza del 13.7.2018 era presente la Procura Federale, in persona degli avv.ti Francesco Bevivino e Antonio Villani, nonché l’avv. Matteo Sperduti per il sig. Felice Melchionna e personalmente il sig. Luigi Lubrano. Preliminarmente, la difesa del sig. Melchionna insisteva sulle eccezioni già proposte in sede di memoria difensiva, chiedendo fosse dichiarata la nullità del procedimento per doppia imputazione e per la mancata notifica dell’avviso conclusione indagini ovvero che fosse sospeso il procedimento in attesa della definizione del procedimento penale.



La Procura Federale si opponeva, rilevando che la sospensione in attesa del pronunciamento del Giudice Ordinario non è prevista dal C.G.S., che il deferimento dinanzi la Commissione Disciplinare del Settore Tecnico fosse relativo a violazioni proprie della competenza di tale organo diverse da quelle oggetto del deferimento dinanzi il Tribunale Federale Territoriale Lazio e che la notifica dell’avviso conclusione indagini fosse stata effettuata presso la sede della società, nella quale il Melchionna aveva eletto domicilio, con la raccomandata che era tornata indietro per compiuta giacenza, provvedendo a depositare l’altro atto di deferimento e copia delle notifiche. Il Tribunale Federale respingeva, quindi, le eccezioni preliminari della difesa, ritenendo che l’avviso di conclusioni indagini fosse stato ritualmente notificato al sig. Melchionna, così come dedotto e provato dall’Organo Inquirente, che il deferimento oggetto del procedimento attenesse certamente alla propria competenza, e che le questioni su una sua eventuale duplicazione andassero riservate all’altro Organo di Giustizia Sportiva non dotato di competenza in merito. Il Collegio rilevava, inoltre, che non era necessario sospendere il procedimento in attesa del giudicato penale, stante la autonomia tra l’ordinamento sportivo e quello ordinario.



A questo punto, il Tribunale Federale, verificato che non sussistevano ulteriori questioni preliminari o pregiudiziali, disponeva procedersi alla discussione. La Procura Federale, riportandosi al proprio atto di deferimento, concludeva richiedendo che fossero affermate le responsabilità dei deferiti e che, per l’effetto, fossero sanzionati: - Mario Belalba con anni due di inibizione; - Vincenza Belalba con anni due di inibizione; - Antonio Mazzara con mesi diciotto di inibizione; - Felice Melchionna con anni uno di squalifica; - Alfonso De Feo con giornate tre di squalifica da scontare nella stagione 2018/2019; - Luca Colella con giornate tre di squalifica da scontare nella stagione 2018/2019; - Cristian Sebastianelli con giornate tre di squalifica da scontare nella stagione 2018/2019; - Luigi Lubrano con giornate tre di squalifica da scontare nella stagione 2018/2019; - soc. Polisportiva Gaeta con punti tre di penalizzazione, € 5.000,00 di ammenda e diffida. Il sig. Luigi Lubrano dichiarava di non essere stato mai convocato dinanzi la Procura Federale, confermando quanto già esposto alla Pubblica Autorità in sede di S.I.T.. La difesa del sig. Felice Melchionna ribadiva l’assoluta estraneità dell’allenatore alla gestione economica della società e alla vicenda degli assegni post-datati, negando che i calciatori fossero stati da egli minacciati e che comunque di tali minacce non vi era prova e, riportandosi integralmente alla propria memoria difensiva, concludevano chiedendo il proscioglimento o, in via gradata, l’applicazione di sanzioni nella misura minima.



Questo Tribunale Federale, dall’istruttoria espletata nonché dalla documentazione prodotta dalla Procura Federale, osserva che i fatti oggetto del presente procedimento risultano provati, con l’eccezione della posizione del sig. Luigi Lubrano. Tutte le gravissime violazioni per cui è stato disposto il deferimento, infatti, risultano acclarate dal congruo ed esaustivo apparato documentale prodotto. Appare, infatti, chiaro che i deferiti Mario Belalba e Vincenza Belalba, in concorso tra loro abbiano deciso prima di consegnare ai calciatori tesserati per la Polisportiva Gaeta degli assegni post-datati a garanzia dei successivi pagamenti e di aver poi sospeso tali pagamenti inducendo i calciatori tesserati a richiedere lo svincolo. A tale gestione non era estraneo il Melchionna, come emerge dalle dichiarazioni rese dai tesserati, per cui deve essere ritenuto colpevole in concorso delle stesse violazioni. Anche la gravissime minacce, dai deferiti Mario Belalba, Vincenza Belalba, Felice Melchionna e Antonio Mazzara, proferite o direttamente ovvero in presenza di essi, anche al fine di riottenere gli assegni (per i quali peraltro era stata avanzata denunzia di smarrimento e/o furto all’Autorità Giudiziaria), risultano accertate, in un clima di seria e dura intimidazione nei confronti dei calciatori, come peraltro la vicenda della gara dei play-out plasticamente illustra. Parimenti, vi è prova della mancata risposta agli inviti da parte dei sigg. Antonio Mazzara, Alfonso De Feo, Luca Colella e Cristian Sebastianelli che venivano convocati dinanzi la Procura Federale ma non si presentavano, disattendendo un preciso dovere di collaborazione con la Giustizia Sportiva. Deve, invece, essere prosciolto per tale violazione il sig. Luigi Lubrano, poiché risulta dagli atti che non abbia mai validamente ricevuto la convocazione.



Per quanto attiene le sanzioni da irrogare, il Tribunale ritiene che esse debbano essere quantificate in misura maggiore rispetto a quanto richiesto dalla Procura Federale, vista la qualità dei soggetti coinvolti e l’entità delle condotte oggetto di deferimento, che sono state gravemente lesive dei principi di lealtà, correttezza e probità, in spregio dei più elementari dettami che regolano la condotta degli sportivi. Al contrario, in relazione al numero di punti di penalizzazione da infliggere alla Società Pol. Gaeta, questo Tribunale ritiene dover diminuire lievemente la richiesta presentata dalla Procura. Tanto premesso, questo Tribunale Federale Territoriale decide:



- di prosciogliere il sig. Luigi Lubrano per insussistenza del fatto e di affermare, invece, la responsabilità dei restanti deferiti per le violazioni loro ascritte, condannando il sig. Mario Belalba e la sig.ra Vincenza Belalba alla sanzione di anni tre (3) di inibizione ciascuno, il sig. Antonio Mazzara alla sanzione di mesi diciotto (18) di inibizione, il sig. Felice Melchionna alla sanzione di mesi diciotto (18) di squalifica, i sigg. Alfonso De Feo, Luca Colella e Cristian Sebastianelli alla sanzione di giornate tre (3) di squalifica da scontare ciascuno nella stagione 2018/2019, la soc. Polisportiva Gaeta di 2 punti e la multa di 5.000 euro per responsabilità diretta e oggettiva nell'inchiesta avviata a seguito della ricezione di atti da parte della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Cassino; la Polisportiva Gaeta è rea, nelle stagioni 2015-2016 e 2016-2017, di aver tesserato una serie di calciatori concordando con loro un rimborso spese assistito, per alcuni, da accordo scritto

© RIPRODUZIONE RISERVATA