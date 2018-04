di Andrea Gionti

Umori diametralmente opposti. Il Gaeta reduce da ben dieci ko di fila ha ripreso la preparazione al "Riciniello” agli ordini del preparatore atletico Antonio Antonucci in vista del derby esterno contro la Pro Calcio Lenola, impelagata nella lotta play-out. Occhio perché a sei turni dall’epilogo i biancorossi gaetani sono all’ottavo posto a quota 34, ma uno scivolone al “Falcone e Borsellino” riporterebbe i rossoverdi del Lenola a sole tre lunghezze di distanza. Si respira tutt’altra aria in casa dei gaetani della Mistral, che, dopo aver ceduto sul campo del Real Cassino Colosseo nell’ultimo turno pre-pasquale (interrotta la striscia di quattro risultato utili), sono fermi in settima posizione con 36 punti. Ma domenica al “Riciniello” arriva la capolista indiscussa Itri, che ha il dente avvelenato dopo la battuta d’arresto di Vodice. Una gara speciale per il tecnico aurunco Alessandro Parisella, che per quattro anni ha guidato la formazione itrana tra Promozione e l’Eccellenza. «L’emozione ci sarà ed è comprensibile. Ho lasciato dei bei ricordi con l’Itri, sfiorando anche la serie D che per una società come quella biancazzurra sarebbe stato un evento storico. Affronteremo una compagine che ha una rosa molto lunga e competitiva che non sfigurerebbe neanche in Eccellenza. Quindi ci vorrà la classica partita perfetta senza commettere errori».

© RIPRODUZIONE RISERVATA