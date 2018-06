di Andrea Gionti

«Società a costo zero. E’ da sei mesi che non ho intenzione di continuare e non iscriverò la squadra al campionato il prossimo 16 luglio». L’aveva preannunciato il presidente del Gaeta Mario Belalba (foto di Leonardo D'Angelo), che lancia la bomba ad un mese dalla scadenza dell’iscrizione al campionato di Promozione. «Non c'è più volontà di continuare. Inutile fare i conti alla rovescia. Si è remato contro per anni, ora si dice che è una società privata. Io non la penso così, una prima squadra è sempre della città e di conseguenza anche del sindaco. Ora si vuole girare il discorso, ma tutti noi siamo a posto con la coscienza. Sette anni fa, quando mi è stato chiesto di salvare il titolo sportivo, non ci ho pensato neanche un attimo». Un Belalba a tinte forti che non le manda a dire e apre ufficialmente la crisi in seno alla società biancorossa, che secondo le ultime voci sembrerebbe interessare alla Football Prince Management, l’agenzia di procura e intermediazione sportiva campana che si è incontrata con l’azionista di maggioranza Felice Melchionna, il dt calabrese che la settimana scorsa ha trovato l’accordo con il Gallico Catona (Eccellenza calabrese) del patron Nello Violante.

