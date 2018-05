di Paolo Baldi

La Doc Gallese 2010 ha annuncito aver confermato anche per la prossima stagione sportiva l’accordo col tecnico Gianni Boccia che vedrà il ritorno del club biancorosso in Promozione dopo quasi dieci anni. L'ex centravanti di Pool Industrie Civita Castellana , Viterbese, Perugia e Giulianova tanto per citarne alcune formazioni in cui ha militato, ha accettato l'incarico, rifiutando altre offerte.

La società del presidente Iovine vuole ripartire da colui che ha guidato la squadra alla gloriosa cavalcata vincente di questa stagione. Ad annunciare l’intesa col tecnico è stato il direttore sportivo Andrea Scarpetta:

«Dopo il campionato che abbiamo concluso con la grande vittoria finale era giusto e doveroso confermare mister Gianni Boccia alla guida del Gallese anche in Promozione. Ci siamo seduti, abbiamo buttato giù il programma della prossima stagione. Cercheremo di fare una rosa competitiva che possa far divertire ma senza l’assillo della vittoria. Il mister ha tutta la nostra stima ed è stata la nostra prima intenzione continuare con lui. Ora via al mercato». Dovrebbe arrivare in difesa l'ex Flaminia e Monti Cimini, Daniele Bricchetti.



© RIPRODUZIONE RISERVATA