Gallese, Promozione 10 anni dopo Boccia: «Un gruppo eccezionale»

di Paolo Baldi

Il Gallese è tornato in Promozione dopo oltre un decennio. La squadra biancorossa con il 4-0 a spese della Tuscia Foglianese, nell’ultima giornata di campionato ha confezionato il primo posto nel girone A di Prima Categoria, lasciandosi alle spalle la Corneto Tarquinia e Pescia. La formazione allenata da Gianni Boccia (ex bomber del Pool Industrie) e costruita dal diesse Andrea Scarpetta in collaborazione con il presidente Stefano Jovine è stato comunque un rullo compressore. Ha chiuso la stagione con settanta sette punti, frutto di 24 vittorie, cinque pareggi e una sola sconfitta contro il Tarquinia. Le rete realizzate sono state 79 e il miglior cecchino è risultato Luigi Mechilli con 27 gol , seguito da Patrizio Scommeri con 13. Appena 17 le reti subite che hanno incoronato la difesa come la migliore del girone. Il tecnico Gianni Boccia con questa vittoria si è confermato un vincente poiché ha collezionato nelle ultime otto stagioni il quinto titolo sulla panchina. Il primo lo aveva centrato con la formazione juniores del Gallese, poi sono seguiti quelli con il Mazzano Romano, Fabrica di Roma e Monti Cimini.

«E’ stata una stagione stupenda – ha commentato Boccia - poiché abbiamo avuto la meglio su due squadre fortissime, che non hanno mai mollato la presa. Un grazie è d’obbligo ai ragazzi che sono stati un gruppo eccezionale, ai collaboratori e alla società che mi hanno permesso di regalarmi questa nuova soddisfazione».



