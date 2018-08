La Doc Gallese torna ad allenarsi per diventare una matricola terribile

di Paolo Baldi

Oggi pomeriggio scocca l’ora del Doc Gallese 2010 che comincia la preparazione in vista della prossima stagione di Promozione riabbracciata dopo ben 22 anni. La società, guidata soprattutto dal direttore generale e sportivo Andrea Scarpetta lo fa con entusiasmo e l’ambizione di far bene. In copertina ovviamente le novità rappresentate da Nori e Mazzucco ma saranno seguiti da vicino i sette under inseriti in rosa (in foto c’è il portiere Laurenti classe 2000) per ottemperare alla regole imposte alla Federazione.

«Abbiamo puntato sulla quadratura della squadra che ha vinto lo scorso campionato – afferma il tecnico Gianni Boccia – Vediamo se aggiungere un under in attacco per completare la rosa. Dobbiamo fare un campionato senza troppe sofferenze».

Quella di sabato scorso col Monterosi era solo una sgambata amichevole per riassaporare il clima calcistico, ora si comincerà a fare sul serio lavorando sodo:

«Preparazione intensa, il ritmo della categoria ce lo impone. Faremo – conclude mister Boccia – più di qualche amichevole per testare il livello della rosa a disposizione»”. Anche il diretto sportivo Andrea Scarpetta è fiducioso per la rosa costruita: “Con l’aggiunta di due pezzi come Nori e Mazzucco pensiamo di aver creato una spina dorsale pronta per questa categoria. L’obiettivo è quello di fare un campionato tranquillo senza l’ansia della vittoria come è avvenuto a tutti i costi negli ultimi tre anni».

PORTIERI: Coretti, Laurenti (’00);

DIFENSORI: Mariani M., Mascarucci, Mazzucco, Santucci, Amoruso (’98), Chirico (’99), Conti (’01); CENTROCAMPISTI: Salvati, Nori, Rizzo, Molon, Cioccolini, Sansonetti (’00); Mazzafoglia (’99); ATTACCANTI: Cavalieri, Sciommeri, Mechilli, Mancini (’99);

LE AMICHEVOLI MONTEROSI-GALLESE 10-0 07/08 GALLESE A – GALLESE B 11/08 GALLESE-RONCIGLIONE UTD 23/08 VALLE DEL TEVERE-DOC GALLESE

STAFF TECNICO Allenatore: Gianni Boccia Collaboratore: Luca Travaglini Prep. Portieri: Daniele Cesaroni Direttore Sportivo: Andrea Scarpetta Team manager-segretario: Luciano Lucci

