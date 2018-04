Garcia batte il Salisburgo e pensa alla Roma. «Può andare in finale di Champions»

di Redazione Sport

Dopo il 2-0 al Salisburgo nella semifinale d’andata di Europa League, Rudi Garcia, tecnico del Marsiglia, ha rilasciato queste dichiarazioni: "Una serata bellissima, i nostri tifosi sono stati fantastici. Sono come quelli della Roma, molto caldi. Sono felice, il 2-0 è un buon risultato, ma adesso dobbiamo rimanere molto umili perché non abbiamo fatto nulla, l'obiettivo è la finale. Sarr uomo mercato? È il Florenzi del Marsiglia. Era nato come attaccante, adesso fa il terzino. Se parte da lontano può fare molto male. Salah da Pallone d’Oro? È fantastico, lo conosciamo tutti. La Roma può rimontare il Liverpool? Sì, è possibile, l'ha fatto con il Barcellona, può ripetersi con il Liverpool. Non è fecile, ma ci deve credere. I due gol di Anfield hanno cambiato tutto, sul 5-0 ero molto preoccupato”.

