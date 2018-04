Gattuso: «Siamo più belli di tre mesi fa e il mal di gol non mi preoccupa»

di Redazione Sport

«È molto più bello il Milan delle ultime 2-3 partite fatte sulla gestione della palla e sull'autorità rispetto a quello di tre mesi fa. Prima rubavamo palla e facevamo male agli avversari con le nostre qualità, oggi tutti si mettono a disposizione per giocare la palla. È un Milan diverso e andiamo a proporre qualcosa con grande personalità». È il pensiero sulla crescita dei rossoneri del tecnico Gennaro Gattuso alla vigilia della trasferta di campionato contro il Torino. «La carenza di gol? Non sono preoccupato perché stiamo costruendo tanto. È un dato di fatto che siamo decimi come gol segnati ma l'importante è costruire poi negli ultimi 20 metri si può migliorare, come mentalità. Giochiamo da squadra. Per completarci come squadra dobbiamo concretizzare di più», prosegue il mister nella conferenza stampa della vigilia a Milanello. «Ci vuole anche un pizzico di fortuna sotto porta, tante volte ci arrivi e la palla prende il palo o esce di un centimetro. Poi non si deve sottovalutare che quando dico che la coperta è corta è perché per giocare in modo organico dobbiamo coprire campo e stiamo chiedendo qualcosa in più agli attaccanti nel rimanere compatti. Il problema è che non dobbiamo accontentarci delle buone prestazioni: per diventare una squadra importante serve continuità e non accontentarci mai», sottolinea Gattuso.