Genoa, Criscito si deve operare: frattura scomposta al mignolo del piede sinistro

di Redazione Sport

Imprevisto per il Genoa a dieci giorni dal via della nuova stagione. Mimmo Criscito, appena rientrato in Italia e tornato anche in nazionale con Mancini, a causa di un incidente domestico «ha riportato la frattura scomposta del quinto dito del piede sinistro». Il difensore, in vacanza con la famiglia, sarà sottoposto «ad un intervento di riduzione e osteosintesi presso la clinica ortopedica dell'Ospedale San Martino di Genova». «L'operazione chirurgica - ha spiegato il Genoa in una nota medica ufficiale - verrà eseguita dai professori Felli e Santolini». Secondo la società rossoblù Criscito dovrebbe tornare a disposizione prima dell'inizio del prossimo campionato.

