Genoa, Ballardini: «nel derby emozioni indescrivibili»

di Redazione Sport

Assente all'andata, Genoa sconfitto e Juric esonerato, Ballardini non è nuovo al clima derby. Nelle precedenti avventure in rossoblù il tecnico ravennate aveva conquistato due successi e un pareggio. «Emozionato? È una partita dalle emozioni diverse che non so descrivere. Poi magari tra oggi e domani sarò un pò più chiaro, ma è difficile descrivere cosa si prova prima di un derby - ha detto Ballardini -. Lo prepari e basta, magari hai bisogno di parlare poco, d'altra parte non c'è stato tanto tempo per preparare questa sfida. Entrambe abbiamo giocato due partite in pochi giorni. Siamo curiosi di quello che potrà accadere». Avere poco tempo a disposizione però potrebbe non essere uno svantaggio. «Se hai meno tempo per prepararla fai meno disastri. L'allenatore bravo è quello che fa meno danni, quello molto bravo è quello che magari dà una identità e qualcosa in più. Però già non fare danni è un segnale forte. In questo caso i pochi giorni hanno favorito». Il tecnico è comunque consapevole delle differenze tra le due formazioni. «Il Genoa ha i punti che merita così la Sampdoria. Noi facciamo un campionato per un obiettivo e loro un campionato per un altro obiettivo, questo è il dato evidente. La Sampdoria ha una struttura e uno spessore importante. È una squadra con personalità e qualità. Complimenti a loro - ha detto Ballardini 'ricambiandò le parole di Giampaolo - per tutto quello che hanno fatto e stanno facendo». Con ancora due allenamenti a disposizione Ballardini non anticipa nulla sulla formazione anche se le ultime prestazioni potrebbero portare sorprese. «Sono cosciente di essere stato messo in difficoltà dalle prestazioni positive di alcuni elementi ma è una difficoltà che ho sempre perché si allenano tutti bene. Lapadula? Le occasioni le ha sempre avute, era solo questione di tempo».

