Genoa-Spal, Lapadula cade da solo: con il Var rigore ed espulsione

di Redazione Sport

Rigore contestato a favore del Genoa al 26' del primo tempo della partita contro la Spal, e con l'intervento della Var. Le immagini non mostrano alcun contatto tra Lapadula e Vicari nell'area genoana, ma l'arbitro Giacomelli, dopo lunga consultazioni con l'assistente al video e poi un controllo diretto al monitor a bordo campo, ha concesso il tiro dal dischetto, oltre a decretare l'espulsione di Vicari. Lapadula ha poi trasformato il rigore, spiazzando Meret. L'azione aveva visto Lapadula tirare in porta su un errore difensivo, e cadere nell'incrociare il tiro. Alle proteste dell'attaccante la decisione di Giacomelli di far ricorso all'aiuto delle immagini. Già a inizio partita l'arbitro aveva concesso un penalty al Genoa per un fallo del portiere Meret, che aveva poi parato il tiro di Lapadula. (

