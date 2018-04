Genoa-Verona 3-1: il Grifone festeggia la salvezza, Pecchia nei guai

Nel posticipo della 34a giornata, il Genoa ha superato in casa il Verona per 3-1: gol di Medeiros, Romulo su rigore per i veneti, dell’ex Bessa e di Pandev, che realizza una rete gioiello con lo “scavetto” dal limite dell’area. Verona a 25 punti ancora penultimo: il Crotone quart’ultimo adesso è lontano sei punti. Genoa, 43 punti, tranquillo e salvo.

