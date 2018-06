Genzano-Colleferro, salta la fusione Ceccaroni: «Sono rammaricato»

di Tiziano Pompili

Al momento è saltato il tentativo di fusione tra Sporting Genzano e Colleferro che avrebbe dovuto dare al club casilino l’immediata certezza di rifare l’Eccellenza (potrebbe ancora accadere tramite un ripescaggio, anche se non è semplice). «C’era l’accordo su tutto e per questo ringrazio i dirigenti dello Sporting Genzano che si sono mostrati molto disponibili – rimarca il presidente del Colleferro Raffaello Ceccaroni – Ho fatto di tutto affinché si chiudesse questa operazione in modo positivo, ma dopo un confronto interno il Colleferro ha deciso di non procedere con la fusione: una presa di posizione che mi lascia grande rammarico e che mi porterà a fare delle valutazioni. Spero si possa ripensare a questa decisione, anche se ovviamente lo Sporting Genzano potrà muoversi in altre direzioni per piazzare il suo titolo».

D’altronde il tempo stringe perché questo genere di operazioni vanno concluse entro il 25 giugno e un titolo di Eccellenza come quello conquistato tramite il secondo posto nei play off di Promozione dallo Sporting Genzano (di fatto “traslocato” con diversi dirigenti e componenti dello staff nella nuova Cynthia) fa sicuramente gola.



